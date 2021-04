টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলেন মোদি

করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার (৮ এপ্রিল) সকালে তিনি নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সাইন্স (এইমস) হাসপাতালে গিয়ে করোনার টিকা নেন।

সেই সঙ্গে তিনি টিকা নেয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে একটি টুইটও করেন।

টুইটবার্তায় মোদি বলেন, ‘আজ এইমসে কোভিড-১৯ টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলাম। ভাইরাসকে হারানোর যে হাতেগোনা কয়েকটি উপায় আছে, তার অন্যতম হলো টিকাকরণ। আপনি যদি টিকা পাওয়ার যোগ্য হন, তাহলে ডোজ নিন। কো-উইনে রেজিস্ট্রার করে টিকা নিন।’

Got my second dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS today.



Vaccination is among the few ways we have, to defeat the virus.



If you are eligible for the vaccine, get your shot soon. Register on https://t.co/hXdLpmaYSP. pic.twitter.com/XZzv6ULdan