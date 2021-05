আগামী ৩ মাসেও ভারতে সবাইকে টিকা দেয়া সম্ভব নয় : সিরাম

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রুখতে ভারতে ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে গণটিকাকরণ প্রক্রিয়া। জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে সিরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি কোভিশিল্ড এবং ভারত বায়োটেকের তৈরি কোভ্যাক্সিন টিকার।

কিন্তু পর্যাপ্ত টিকা না থাকায় ভারতের অনেক রাজ্যে ইতোমধ্যে টিকাদান প্রক্রিয়া ঝিমিয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে এক বিবৃতি দিয়ে সিরাম ইন্সটিটিউট জানিয়েছে, আগামী তিন মাসেও ভারতে সবার টিকাকরণ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

মঙ্গলবার এক বিবৃতি দিয়ে সিরাম ইনস্টিটিউট জানায়, ‘মানুষ এটা বুঝতে চাচ্ছে না যে, আমরা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দুটি দেশের মধ্যে একটি। এতো বিশাল সংখ্যক মানুষকে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে টিকাকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো ধাপ থাকে। গোটা বিশ্বে সবাইকে টিকা দিতে অন্তত দুই থেকে তিন বছর লাগবে।’

