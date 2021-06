বিশ্বজুড়ে লক্ষাধিক ভুয়া অনলাইন ফার্মেসি বন্ধ করল ইন্টারপোল

নকল ও অবৈধ ওষুধ এবং মেডিক্যাল পণ্য বিক্রির দায়ে গত মাসে বিশ্বজুড়ে অন্তত ১ লাখ ১৩ হাজার ওয়েবসাইট ও অনলাইন মার্কেটপ্লেস বন্ধ করে দিয়েছে ৯২টি দেশের কর্তৃপক্ষ। এসব পণ্যের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ভুয়া কোভিড-১৯ টেস্টিং কিট ও ফেস মাস্ক রয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ইন্টারপোলের মহাসচিব জার্গেন স্টক বলেন, মহামারি বহু মানুষকে অনলাইন মাধ্যমে নির্ভরশীল করে তোলার সুযোগে অপরাধীরা এসব নতুন ক্রেতাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।

তিনি জানান, গত ১৮ মে থেকে ২৫ মে’র মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে জব্দ করা মেডিক্যাল উপকরণগুলোর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিল অননুমোদিত কোভিড টেস্টিং কিট।

