কাবুল বিমানবন্দরের ‘বিশৃঙ্খলায়’ ৭ জনের মৃত্যু, বলছে যুক্তরাষ্ট্র

কাবুল বিমানবন্দরে আতঙ্কিত আফগান নাগরিকদের ‘বিশৃঙ্খলায়’ অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন একটি উড়ন্ত মার্কিন প্লেন থেকে পড়ে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের এক জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (এপি) এ তথ্য জানিয়েছেন।

আফগানিস্তানে চলমান অভিযান প্রসঙ্গে জনসম্মুখে কথা বলতে নিষেধাজ্ঞা থাকায় নামপ্রকাশে রাজি হননি ওই মার্কিন কর্র্মকর্তা। প্লেনের চাকায় পিষ্ট হয়ে অথবা মার্কিন সেনাদের গুলিতে কেউ মারা গেছেন কি-না তাও নিশ্চিত করেননি তিনি।

রোববার তালেবান কাবুল দখল করতেই আতঙ্কিত আফগান নাগরিকরা দেশ ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তবে সোমবার তারা অনেকটা বেপরোয়া আচরণ করেছেন। এদিন কাবুল বিমানবন্দরের দেয়াল টপকে রানওয়েতে ভিড় করেন কয়েক হাজার মানুষ। সেখানে প্লেনে উঠতে তাদের প্রাণান্ত চেষ্টা ধরা পড়েছে গণমাধ্যমের ক্যামেরায়। অনেকে প্লেনের চাকা বা পাখা ধরে দেশ ছাড়ার চেষ্টা করেছেন।

