মুসলিমদের জন্য নিরাপদ কানাডা গড়তে বিশেষ দূত নিয়োগ দিচ্ছেন ট্রুডো

ইসলামবিদ্বেষ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। পাশাপাশি, দেশটিকে মুসলিমদের জন্য আরও নিরাপদ করে গড়ে তুলতে একজন বিশেষ দূত নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

রোববার (৩০ জানুয়ারি) এক টুইটে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ইসলামবিদ্বেষ মেনে নেওয়া যায় না। এটি থামানো দরকার। এই ঘৃণা শেষ করে আমাদের সম্প্রদায়কে কানাডীয় মুসলিমদের জন্য আরও নিরাপদ করে গড়ে তুলতে হবে। আর তার জন্য আমরা একজন বিশেষ দূত নিয়োগ দিতে চাই।

ট্রুডোর এ ঘোষণার একদিন আগে, গত শনিবার কানাডার আবাসনমন্ত্রী আহমেদ হুসেন এক বিবৃতিতে ইসলামবিদ্বেষ দূর করতে বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, এই দূত নিয়োগ কানাডা সরকারের নতুন বর্ণবাদবিরোধী কৌশলের অংশ হবে।

Islamophobia is unacceptable. Full stop. We need to put an end to this hate and make our communities safer for Muslim Canadians. To help with that, we intend to appoint a Special Representative on combatting Islamophobia. More details here: https://t.co/sEiOYlLRaw