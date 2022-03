রাশিয়ার কেউ পারলে পুতিনকে মেরে ফেলুন, বললেন মার্কিন সিনেটর

ইউক্রেনে আগ্রাসন থামাতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে মেরে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এক সিনেটর। আর এ কাজটি রাশিয়ার কাউকেই করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। খবর স্কাই নিউজের।

বৃহস্পতিবার (৩ মার্চ) রাতে ফক্স নিউজের উপস্থাপক শন হ্যানিটিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিন্ডসে গ্রাহাম নামে সাউথ ক্যারোলাইনার ওই রাজনীতিক বলেন, এটা (ইউক্রেন যুদ্ধ) শেষ হবে কীভাবে? রাশিয়ার কাউকেই এগিয়ে আসতে হবে… আর ওই লোকটাকে (পুতিন) সরিয়ে দিতে হবে।

টিভিতে বলার পর একাধিক টুইটে নিজের বক্তব্যের পক্ষে সাফাই গান এ মার্কিন সিনেটর। তিনি বলেন, এ সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র রাশিয়ার মানুষজন। বলা সহজ, করা কঠিন। যদি আপনি বাকি জীবন অন্ধকারে না থাকতে চান, নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন না হতে চান, তাহলে আপনাকেই পদক্ষেপ নিতে হবে।

পুতিন সম্পর্কে বলতে গিয়ে রোমান শাসক জুলিয়াস সিজার হত্যার অন্যতম হোতা মার্কাস ব্রুটাস ও অ্যাডলফ হিটলারকে হত্যার চেষ্টা করা জার্মান সেনা কর্মকর্তা ক্লজ ফন স্তফানবার্গের নামও টেনে আনেন লিন্ডসে গ্রাহাম। তিনি বলেন, রাশিয়ায় কি কোনো ব্রুটাস আছে? রুশ সামরিক বাহিনীতে আছে আরও সফল কোনো কর্নেল স্তাফানবার্গ?

