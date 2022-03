ইউক্রেন থেকে ৯ বাংলাদেশিকে উদ্ধার, মোদীকে ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রীর

ইউক্রেনে আটকেপড়া ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে নয় বাংলাদেশিকেও উদ্ধার করেছে ভারত সরকার। এ কারণে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারি সূত্রের বরাতে বুধবার (৯ মার্চ) টুইটারে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএনআই।

এনডিটিভির খবর অনুসারে, যুদ্ধকবলিত ইউক্রেন থেকে আটকেপড়া নাগরিকদের উদ্ধারে ‘অপারেশন গঙ্গা’ পরিচালনা করছে ভারত সরকার। এ অভিযানে এখন পর্যন্ত ১৮ হাজারের বেশি ভারতীয়কে স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এই অভিযানেই সম্প্রতি নয় বাংলাদেশিকে ইউক্রেন থেকে উদ্ধার করেছে ভারত। আর তার জন্য নরেন্দ্র মোদীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina thanks PM Narendra Modi for rescuing its 9 nationals from Ukraine under ‘Operation Ganga’. Nepalese, Tunisian students were also rescued under this operation: Government sources



