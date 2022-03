ইউক্রেন যুদ্ধ এতদিনেও শেষ হলো না কেন?

দু’সপ্তাহে পা রাখলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। অন্যভাবে বললে, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন চলছে ১৪ দিন হলো। তা কবে নাগাদ শেষ হবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। অথচ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তির মুখে ‘পুচকে’ ইউক্রেন দুইদিনও টিকবে কিনা, যুদ্ধ শুরুর আগে তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন অনেকে। কিন্তু সব জল্পনা-কল্পনা, বিশ্লেষণ ভুল প্রমাণ করে লড়াই এখনো টিকিয়ে রেখেছেন ইউক্রেনীয়রা অথবা তাদের সেই সুযোগ দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

রাশিয়ার কথিত এই ‘বিশেষ সামরিক অভিযান’ শুরুর আগে থেকেই পশ্চিমারা বলে আসছে, পুতিনের একমাত্র লক্ষ্য গোটা ইউক্রেন দখল করা। তার জন্য কয়েক মাস ধরে পূর্ব ইউরোপে সৈন্য সমাবেশ বাড়িয়েছেন তিনি। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন আক্রমণের আগেই সাবেক সোভিয়েত দেশটির সীমান্তে রাশিয়া দেড় লাখের বেশি সৈন্য জড়ো করেছিল বলে দাবি পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর।

এছাড়া চলতি মাসের শুরুর দিকে রাশিয়া ৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বিশাল এক সামরিক বহর কিয়েভ উপকণ্ঠে হাজির করেছে বলে জানা গেছে। সেই বহরের স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। কিন্তু তারপর এক সপ্তাহ পার হলেও এ নিয়ে তেমন কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এসব সৈন্য-সমরাস্ত্র যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছে বলেও শোনা যায়নি। কিয়েভ থেকে ২০ কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে স্থির হয়ে রয়েছে রুশ সেনাদের বিশাল সেই গাড়িবহর।

NEW: Russia's 40-mile long convoy of tanks, artillery and supplies that has stalled miles from Kyiv after Ukrainian strikes, depicted in a 3D rendering. Pentagon spokes John Kirby told MSNBC today that Ukrainians hit the convoy's lead vehicles, forcing it to halt. : @Maxar pic.twitter.com/MvKZMh20Qq

পুতিন বাহিনীর এই ৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বহর আজও কেন কিয়েভে ঢুকলো না, তা নিয়ে অনেক ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলেছেন, বিশাল বহরটি মূলত ট্রাফিক জ্যামে পড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ স্যাটেলাইটের ছবিতে দেখা গেছে, গাড়িগুলো পুরো রাস্তা জুড়ে থাকায় বিপরীত দিক থেকে অন্য যানবাহন চলাচলের জায়গা নেই বললেই চলে। ফলে কিয়েভের প্রবেশমুখে হয়তো অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় রুশ বহর এগোতে পারছে না।

This is a thread that will explain the implied poor Russian Army truck maintenance practices based on this photo of a Pantsir-S1 wheeled gun-missile system's right rear pair of tires below & the operational implications during the Ukrainian mud season.



1/ pic.twitter.com/LmxW43v6gy