ভারতে কোভিশিল্ড-কোভ্যাক্সিনের দাম কমলো

ভারতে বেসরকারি পর্যায়ে করোনাভাইরাস প্রতিষেধক টিকা কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্সিনের দাম কমানো হয়েছে। ফলে দেশটির বেসরকারি টিকাদান কেন্দ্রে আগের চেয়ে কম দামে টিকা পাওয়া যাবে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, রোববার (১০ এপ্রিল) থেকে ভারতের বেসরকারি টিকাকেন্দ্রে প্রাপ্তবয়স্কদের বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বেসরকারি কেন্দ্র থেকে এ টিকা কিনতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থার পক্ষ থেকে দাম কমানোর ঘোষণা দেওয়া হয়।

এতদিন বেসরকারি টিকাদান কেন্দ্রে কোভিশিল্ডের এক ডোজ টিকা বিক্রি হচ্ছিল ৬০০ রুপিতে। নতুন নির্ধারিত দামে ২২৫ রুপিতে এ টিকা পাওয়া যাবে। এছাড়া কোভ্যাক্সিনের দাম ১২০০ রুপি থেকে কমিয়ে ২২৫ রুপি করা হয়েছে।

কোভিশিল্ড প্রস্তুতকারক সংস্থা সিরাম ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী (সিইও) আদর পুনাওয়ালা এবং কোভ্যাক্সিন প্রস্তুতকারক সংস্থা ভারত বায়োটেকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সুচিত্রা এলিয়া পৃথক টুইটবার্তায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

We are pleased to announce that after discussion with the Central Government, SII has decided to revise the price of COVISHIELD vaccine for private hospitals from Rs.600 to Rs 225 per dose. We once again commend this decision from the Centre to open precautionary dose to all 18+.