মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে চরকায় সুতা কাটছেন জনসন

ভারতে দুই দিনের সফর করছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। ভারত সফরের প্রথম দিনেই গুজরাটে গেছেন তিনি। গান্ধীর জন্মভূমিতে পা রেখেই ভারতের জাতির জনকের প্রতি নিজের শ্রদ্ধার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত সবরমতী আশ্রমে জনসনকে চরকায় সুতা কাটতে দেখা গেছে। এই কাজে বেশ আনন্দ পেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ‘ভিসিটরস বুকে’ বিশেষ বার্তাও লিখলেন এই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

বরিস জনসন ভিসিটরস বুকে লিখেছেন, এই অসাধারণ মানুষটির আশ্রমে আসা একটা বিশাল বড় সৌভাগ্যের বিষয়। পাশাপাশি তিনি কীভাবে বিশ্বকে উন্নত করার জন্য সত্য ও অহিংসার সহজ নীতিগুলোকে সংগঠিত করেছিলেন তা বুঝতে পারার জন্য অবশ্যই এই আশ্রমে আসা উচিত।

বরিস জনসন বৃহস্পতিবার সকালে আহমেদাবাদে এসে পৌঁছান। তাকে সেখানে স্বাগত জানান গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত। তাকে স্বাগত জানাতে রাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

