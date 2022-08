সালমান রুশদি ভেন্টিলেশনে

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদির ঘাড়ে ও পেটে ছুরিকাঘাত করেছে এক হামলাকারী। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন ৭৫ বছর বয়সী এ লেখক। তিনি বর্তমানে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন।

রুশদির এজেন্ট অ্যান্ড্রু ওয়াইলি এক ইমেইলে জানিয়েছেন, একটি চোখ হারাতে পারেন লেখক। এছাড়া তার হাতের স্নায়ু এবং লিভারও গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

হামলাকারীকে শনাক্ত করেছে নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশ। তারা জানিয়েছে, হাদি মাতার নামে ২৪ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি নিউ জার্সির বাসিন্দা। তবে রুশদির ওপর হামলা করার কারণ এখনো নিশ্চিত নয়।

শুক্রবার (১২ আগস্ট) নিউইয়র্ক শহরের কাছে চৌতাকুয়া ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতা দিতে মঞ্চে ওঠার সময় রুশদির ওপর এই হামলা ঘটে। সেখানে প্রায় আড়াই হাজার দর্শক ছিল। তাদের পরে সরিয়ে নেওয়া হয়।

গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, কিছু লোক মঞ্চে ছুটে গিয়ে সন্দেহভাজন হামলাকারীকে মাটিতে চেপে ধরেন। এর আগেই অবশ্য এক নিরাপত্তারক্ষী তাকে আটক করেছিলেন।

