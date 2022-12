বিয়ের সানাই আম্বানি পরিবারে, বাগদান সারলেন অনন্ত-রাধিকা

ফের বিয়ের সানাই বাজতে শুরু করেছে আম্বানি পরিবারে। এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন রিলায়েন্স প্রধান মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানি। বৃহস্পতিবার (২৯ ডিসেম্বর) রাজস্থানের একটি মন্দিরে বাগদান সেরেছেন অনন্ত ও রাধিকা মার্চেন্ট।

রাধিকা-অনন্তের সম্পর্কের কথা অনেকেরই জানা। আম্বানি পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখে গেছে তাদের। এবার সেই সম্পর্ক পরিণতি পেতে চলেছে। নতুন বছরেই হয়তো স্থায়ী বন্ধনে বাঁধা পড়তে চলেছেন এ যুগল।

Heartiest congratulations to dearest Anant and Radhika for their Roka ceremony at the Shrinathji temple in Nathdwara. May Lord Shrinath ji’s blessings be with you always. #AnantAmbani pic.twitter.com/BmgKDFsPYh