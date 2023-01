অ্যালকোহল পানে রাজি না হওয়ায় বান্ধবীকে মারধর! ভিডিও ভাইরাল

পাকিস্তানের একটি স্কুলে কিশোরীকে মেঝেতে ফেলে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। সহপাঠীরা একজোট হয়ে ওই কিশোরীকে মারধর করেছে। সেই ভিডিও এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

ভিডিওটিতে দেখা গেছে, কিশোরীকে মেঝেতে ফেলে তার ওপর চড়াও হচ্ছে এক সহপাঠী। উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে রয়েছে ওই কিশোরী। তার পিঠে বসে চুল টেনে ধরে রাখা হয়েছে। চলছে কিল, চড়, ঘুষি। আশপাশে দাঁড়িয়ে আরও কয়েক জন। প্রত্যেকের পরনে স্কুলের পোশাক।

ভুক্তভোগী কিশোরীকে ক্ষমা চাইতে বলা হচ্ছে, তেমনটাই শোনা গেছে ভিডিওতে। দেখা যায়, কিছু ক্ষণ মারধরের পর আরও একজন এসে ওই কিশোরীর পায়ের ওপর বসে পড়ে। কিছু পরে আর একজন এসে কিশোরীর কপালে জুতো পায়ে লাথি মারতে থাকে। এর পর সবাই মিলে চুল টেনে লাগাতার চড় মারে ওই কিশোরীকে। তাদের মুখে হালকা হাসিও ছিল। সহপাঠীকে মারধর করতে পেরে যে তারা মজা পাচ্ছে, হাবভাবে তা ছিল স্পষ্ট।

লাহোরের স্কারসদালে আমেরিকান ইন্টারন্যাশানাল স্কুলের শিক্ষার্থীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ।

Absolutely disgusted by this.

Scenes from Scarsdale American International School in defence Lahore, where students allegedly assaulted a fellow student for refusing to drink. This is unacceptable, I hope some serious action was taken against the girls.

