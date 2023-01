মোবাইলে মজেছে বানরের দল, ‘সরকারের সাফল্য’ বললেন ভারতের মন্ত্রী

বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে ছোট্ট এক মোবাইল ফোন। এর শক্তিতে বদলে যাচ্ছে বহু মানুষের জীবন। আজকাল যেখানে যান, যেদিকে তাকান, প্রতিটি মানুষের হাতে মোবাইল। এ যুগে স্মার্টফোনে মজেছে সবাই। তবে শুধু মানুষই নয়, এবার মোবাইল ফোন ঘাঁটতে দেখা গেলো একদল বানরকেও।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। এতে দেখা যায়, কয়েকটি বানর গায়ে গা ঘেঁষে বসে একটি স্মার্টফোন চালাচ্ছে। ফোনটি ধরে রেখেছেন এক ব্যক্তি। ভিডিওটি হয়তো তিনিই করেছেন।

ভিডিওতে অন্তত পাঁচটি বানর দেখা যায়। এর মধ্যে তিনটিই ছিল মোবাইলে আসক্ত। কেউ একমনে মোবাইলের দিকে চেয়ে রয়েছে, কেউ আবার স্ক্রল করছে। ছবি ছুঁয়ে দেখছে। চতুর্থ বানরের মধ্যেও উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তবে বড় তিনটির কাছে পাত্তা পাচ্ছে না সে।

Look at the success of digital literacy awareness reaching an unbelievable level! pic.twitter.com/VEpjxsOZa3