ন্যান্সি পেলোসির স্বামীর ওপর হাতুড়ি হামলার ভিডিও প্রকাশ

মার্কিন সাবেক হাউজ স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্বামী পল পেলোসির ওপর যে হাতুড়ি হামলা চালানো হয়েছিল তার ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। শুক্রবার (২৭ জানুয়ারি) ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়। এর আগে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম ওই হামলার ভিডিও ও জরুরি সার্ভিস কল প্রকাশের জন্য আবেদন করে। খবর আল-জাজিরার।

গত বছরের ২৮ অক্টোবর ৪২ বছর বয়সী হামলাকারী ডেভিড ডিপেইপ ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রানসিস্কোতে ন্যান্সি পেলোসির বাড়ির দরজা ভেঙে প্রবেশ করেন। তার হামলার মূল লক্ষ্য ছিল ডেমোক্রেট নেতা ও তৎকালীন হাউজ স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি।

