হিনডেনবার্গ রিসার্চের সঙ্গে আদানি গ্রুপের দ্বন্দ্ব এখন সারাবিশ্বের অন্যতম আলোচিত বিষয়। ভারতের শীর্ষ ধনীর বিরুদ্ধে ‘করপোরেট জগতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজি’র অভিযোগ তুলেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিনিয়োগ গবেষণা সংস্থাটি। এরই মধ্যে দু’দফায় তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আদানি গ্রুপ। দিয়েছে মামলার হুমকিও। তবে তাতেও নিজেদের অবস্থানে অনড় হিনডেনবার্গ। তাদের দাবি, ভারতীয় পতাকায় শরীর ঢেকে দেশ লুট করছেন গৌতম আদানি।

গত ২৪ জানুয়ারি হিনডেনবার্গের প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকেই টালমাটাল আদানির করপোরেট সাম্রাজ্য। প্রতিদিনই শত শত কোটি ডলারের সম্পদ কমছে তার। এ অবস্থায় গত রোববার (২৯ জানুয়ারি) হিনডেনবার্গকে ৪১৩ পৃষ্ঠার এক বিশাল জবাব দিয়েছে আদানি গ্রুপ। তাদের দাবি, আদানির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ তোলা ভারতের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণের অংশ।

আদানি গ্রুপ বলেছে, এটি কেবল নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানির ওপর অন্যায় আক্রমণ নয়, বরং ভারতের ওপর, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও গুণমান এবং ভারতের প্রবৃদ্ধির উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সত্য হিসেবে উপস্থাপিত হিনডেনবার্গের অভিযোগ এবং ইঙ্গিতগুলো আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এটি প্রচুর বিনিয়োগকারীর সম্পদ নিশ্চিহ্ন করেছে এবং হিনডেনবার্গের জন্য মুনাফা এনে দিয়েছে। সার্বিক ফলাফল হলো, বিনিয়োগকারীরা হেরেছে এবং হিনডেনবার্গের লাভ হয়েছে।

সুদীর্ঘ প্রতিক্রিয়ায় হিনডেনবার্গের উদ্দেশ্য, স্বচ্ছতা ও বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদানি গ্রুপ।

তবে তাদের এই প্রতিক্রিয়ার জবাব দিতে দেরি করেনি মার্কিন সংস্থাটি। সোমবার তারাও এক দীর্ঘ বিবৃতিতে নিজেদের অবস্থান ও বক্তব্য পরিষ্কার করেছে। হিনডেনবার্গের মতে, জাতীয়তাবাদ বা ফাঁপা প্রতিক্রিয়া দিয়ে জালিয়াতি ঢাকা যায় না।

Our Reply To Adani:



Fraud Cannot Be Obfuscated By Nationalism Or A Bloated Response That Ignores Every Key Allegation We Raisedhttps://t.co/ohNAX90BDf