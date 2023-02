তুই-আপনি সম্বোধন নিয়ে টুইটারে ভারতীয়দের বিতর্ক

সচারচর অপরিচিত কোনো ব্যক্তিকে আমরা প্রথম পরিচয়ের সময় ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করি। এটাই বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের চিরাচরিত প্রথা। তবে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই এ প্রথার বাইরে গিয়ে অপরিচত ব্যক্তিকে প্রথম বারেই তুমি এমনকি তুই পর্যন্ত বলে বসেন। সম্প্রতি এমন একটি বিষয় নিয়েই ভারতীয় টুইটার ব্যবহারকারীদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সম্প্রতি প্রতিভা নামের এক তরুণীর একটি টুইট থেকেই এ বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। ৫ ফ্রেব্রুয়ারি একটি টুইটে প্রতিভা লেখেন, মুম্বাইয়ের স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে হিন্দিতে কথা না বলা উচিত নয়। তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষকেও তুই বলে সম্বোধন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। এ ধরনের আচরণ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রতিভার ওই টুইটটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়, যা নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে। টুইটটির নিচে সহস্রাধিক মানুষ তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। সেখানে হিন্দিতে সর্বনামের যথাযথ ব্যবহার নিয়ে রীতিমতো তুমুল বিতর্ক করেছেন অনেকে।

Never engage with Bombay people in Hindi.



You could be complete strangers and they’ll still feel free to address you with a ‘Tu’.



Unacceptable behaviour.