চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ে গেলেও প্রাণে বাঁচলেন, ভিডিও ভাইরাল

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি ভিডিও। সেটি দেখলে যে কারোরই গা শিউরে উঠবে, এমন অবস্থা। ওই ভিডিওতে দেখা যায় যে, ট্রেনলাইনে শুয়ে আছেন এক নারী আর তার ওপর দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে ট্রেন।

ভারতের পুলিশ বলছে, ঘটনাটি ঘটেছে, গত শুক্রবার গয়ার তানকুপ্পা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বিহারের গয়াতে একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন হঠাৎ চলতে শুরু করে। এসময় একজন নারী লাইন পার হচ্ছিলেন। দিশা না পেয়ে অগত্যা শুয়ে পড়েন রেললাইনের মাঝে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি।

