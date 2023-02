যেভাবে গোপনে ইউক্রেনে পৌঁছালেন বাইডেন

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর পূরণ হতে চলেছে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি। তার আগে আচমকা কিয়েভ সফরে গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সাধারণত, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কোথাও গেলে যেভাবে আগে থেকেই ঢাকঢোল পেটানো হয়, এবার ছিল তার পুরো বিপরীত চিত্র। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ইউক্রেনে পৌঁছান তিনি।

সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারি) কিয়েভে বাইডেন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত ইউক্রেনীয় সৈন্যদের স্মরণে তৈরি একটি স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করেন। এরপর টেলিভিশনে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন দুই নেতা।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, গত বছর যুদ্ধ শুরুর সময় ভ্লাদিমির পুতিন মনে করেছিলেন, ইউক্রেন খুবই দুর্বল এবং পশ্চিমা দেশগুলো বিভক্ত। কিন্তু রুশ প্রেসিডেন্ট যদি মনে মনে করেন, তিনি ইউক্রেন ও তার পশ্চিমা মিত্রদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন, তাহলে বিরাট ভুল করেছেন।

এসময় জেলেনস্কি মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ইউক্রেনীয়দের জন্য এ ধরনের সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এটিকে যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফর বলে বর্ণনা করেন।

এই সংবাদ সম্মেলনের আগে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে করেন বাইডেন ও জেলেনস্কি।

One year later, Kyiv stands. Ukraine stands. Democracy stands. America — and the world — stands with Ukraine.



Рік потому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Америка – і світ – стоїть з Україною. pic.twitter.com/6i02u3aFgd