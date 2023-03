পাকিস্তানি দম্পতির ভাইরাল ট্যাটু

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে হাতে আঁকানো ট্যাটুর ছবি শেয়ার করে ভাইরাল হয়েছে পাকিস্তানি এক দম্পতি। সম্পর্কের প্রথমদিকে হোয়াটসঅ্যাপে যে বার্তা আদানপ্রদান করেছেন, সেখান থেকে দুটি বাক্য তারা হাতে ট্যাটু হিসেবে এঁকে নিয়েছেন।

পাকিস্তানি যুবক আফান ট্যাটু দুটির ছবি টুইট করেন। সেখানে তার তৎকালীন প্রেমিকার (বর্তমানে স্ত্রী) সঙ্গে হোয়াটস অ্যাপে আদান–প্রদান করা বার্তার স্ক্রিনশট ও ট্যাটুর ছবি দেখা যায়। স্ক্রিনশট দেওয়া ম্যাসেজে রয়েছে, আমাদের পরিচয় মাত্র কয়েক দিনের। এরপরও মনে হচ্ছে, আমি আপনার খুব কাছেই রয়েছি। আপনাকে আলিঙ্গনের জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। উত্তরে লেখা রয়েছে, অপেক্ষা করো, এটা শ্বাস নেওয়ার মতোই সহজ।

