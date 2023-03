ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানি আন্দোলনের স্বঘোষিত এক নেতাকে ধরতে দেশজুড়ে ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় পরেও তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। অনেকটা ফিল্মি কায়দায় পালানোর পর থেকে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন ‘ওয়ারিস পাঞ্জাব দা’ গোষ্ঠীর প্রধান অমৃতপাল সিং।

বিচ্ছিন্নতাবাদী এ নেতার খোঁজে পাঞ্জাব তো বটেই, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশসহ আশপাশের রাজ্যগুলোতেও অভিযান চলছে। গোটা এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট, এমনকি এসএমএস সার্ভিস পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে।

৩০ বছর বয়সী অমৃতপাল সিং শিখদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে খালিস্তানি আন্দোলনের একজন কট্টর সমর্থক।

পুলিশ তার গাড়িবহরকে গত শনিবার বিকেলে জলন্ধরের কাছে শাহকোটে আটকেছিল। কিন্তু একপাশে গ্রামের সরু রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যান তিনি। এখনো তাকে ধরতে পারেনি পুলিশ।

এরই মধ্যে ওই শিখ নেতার শতাধিক অনুগামীকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে তার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা দলজিৎ সিং কালসিও রয়েছেন।

অমৃতপাল সিংয়ের চার ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে গ্রেফতার করে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ প্লেনে ভারতের অন্য প্রান্তে আসামের ডিব্রুগড়ে নিয়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মোড়া একটি কারাগারে রাখা হয়েছে। তাদের সবার বিরুদ্ধেই ভারতের অত্যন্ত কঠোর জাতীয় নিরাপত্তা আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে।

Indian flag is being pulled down from the Indian High Commission in London by Khalistan supporters. A regime that calls itself nationalist can’t even protect country’s flag in its diplomatic premises. pic.twitter.com/VA8gkzwR9b