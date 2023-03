দিল্লিতে হোলি উদযাপনকালে জাপানি তরুণীকে হেনস্তা, ভিডিও ভাইরাল

ভারতের রাজধানী শহর নয়াদিল্লিতে হোলি উৎসব উদযাপন করতে গিয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন এক জাপানি তরুণী। উৎসবের নামে তার মাথায় ডিম ভাঙা, শরীরে রঙ ছিটিয়ে দেওয়া এবং আপত্তিকরভাবে শারীরিক স্পর্শের অভিযোগ উঠেছে একদল ভারতীয় যুবকের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এ নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছে দেশটির প্রতিবাদী সমাজ। অভিযুক্ত যুবকদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী রিচা চাড্ডা।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, জাপানি তরুণীকে ঘিরে রয়েছে একদল যুবক। এদের মধ্যে কয়েকজন মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে হাত দিয়ে রঙ মাখানোর চেষ্টা করছে, তার মুখে ফোম স্প্রে করা হচ্ছে। এছাড়া মেয়েটির মাথা নিচের দিকে চেপে ধরে রাখা হয় এবং তার মাথায় সজোরে ডিম ভাঙা হয়।

এসময় আশপাশ থেকে ‘হোলি হে’ ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। তবে জাপানি তরুণী এই দশা থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছিলেন। তিনি দু’হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল এবং ‘বাই, বাই’ (বিদায়, বিদায়) বলছিলেন।

কিন্তু উদ্ধত ওই যুবকের দল তরুণীকে ছাড়তে চাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত ছাড়া পেয়ে মেয়েটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ওই সময় এক যুবক আবারও তার পথ আগলে দাঁড়ায়। এসময় ওই যুবককে চড় মেরে দৌড়ে পালান তরুণী।

এ ঘটনার একটি ভিডিও টুইটারে শেয়ার করে জড়িত যুবকদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী রিচা চাড্ডা। তিনি যে পোস্টটি শেয়ার করেছেন, তার ক্যাপশনে লেখা, ‘যারা ভারত ম্যাট্রিমনির হোলি প্রচারণার বিরুদ্ধে ছিল, এটি তাদের জন্য। ভারতে একজন জাপানি পর্যটকের অবস্থা। ভাবুন তো, অন্য কোনো দেশে আপনার মা, বোন বা স্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করা হচ্ছে। হয়তো তখন বিষয়টি বুঝতে পারবেন।’

এর আগেও হোলি উদযাপনকালে নারীদের সঙ্গে বাজে আচরণের বহু ছবি ও ভিডিও দেখা গেছে। সেই বিষয়টি তুলে ধরে সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপন তৈরি করেছে ভারত ম্যাট্রিমনি নামে একটি সংস্থা।

গত ৮ মার্চ হোলি এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিজ্ঞাপনটি প্রচার করা হয়। এতে বলা হয়, আজকাল হোলি উৎসব অনেক নারীর জন্যই আতঙ্কের হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা রঙের এই উৎসব উদযাপন বন্ধই করে দিয়েছে।

This Women's Day & Holi, let's celebrate by creating safer and more inclusive spaces for women. It's important to acknowledge the challenges that women face in public spaces and create a society that truly respects their well-being - today & forever.#BharatMatrimony #BeChoosy pic.twitter.com/9bqIXZqaXu