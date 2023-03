নেপালে মাঝআকাশে সংঘর্ষ এড়ালো দুই প্লেন, কন্ট্রোলাররা বরখাস্ত

নেপালে আবারও ঘটতে চলেছিল ভয়ংকর প্লেন দুর্ঘটনা। মাঝআকাশে দুটি প্লেনের মধ্যে সংঘর্ষ প্রায় ঘটেই গিয়েছিল। ‘ওয়ার্নিং সিস্টেম’র কারণে এ যাত্রায় কোনোমতে রক্ষা! অবতরণের অপেক্ষায় থাকা দুটি প্লেনের মধ্যে দূরত্ব যে দ্রুত শূন্যে নেমে আসছিল, তা খেয়ালই করেননি কাঠমান্ডু বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা (এটিসি)। এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার জেরে দুই কন্ট্রোলারকে বরখাস্ত করেছে নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএএন)।

গত শুক্রবার (২৪ মার্চ) কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে অবতরণের অপেক্ষায় থাকার সময় মাঝআকাশে সংঘর্ষের কবলে পড়তে চলেছিল এয়ার ইন্ডিয়া এবং নেপাল এয়ারলাইনসের দুটি প্লেন। কিন্তু ওয়ার্নিং সিস্টেম সতর্ক করায় শেষমুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা এড়াতে সক্ষম হন পাইলটরা।

জানা গেছে, কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে বেশি ব্যস্ততার কারণে ১৯ হাজার ফুট উচ্চতায় অপেক্ষা করছিল এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনটি। কিন্তু হঠাৎ সেটি নিচে নেমে আসে এবং ১৫ হাজার ফুট উচ্চতায় উড়ন্ত নেপাল এয়ারলাইনসের প্লেনের সঙ্গে কোনোমতে সংঘর্ষ এড়ায়।

এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনটি সেদিন কেন হঠাৎ নিচে নেমে এলো, এ বিষয়ে ভারতের সিভিল এভিয়েশনের মহাপরিচালককে (ডিজিসিএআই) চিঠি লিখে ব্যাখ্যা দিয়েছে নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

সিএএএন’র মুখপাত্র জগন্নাথ নিরোলা বার্তা সংস্থা পিটিআই’কে বলেছেন, ঘটনাটি মূল্যায়ন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে ও আমাদের অবহিত করার অনুরোধ জানিয়ে আমরা ডিজিসিএআই’কে চিঠি দিয়েছি।

Air Traffic Controllers (ATCs) of Tribhuvan International Airport involved in traffic conflict incident (between Air India and Nepal Airlines on 24th March 2023) have been removed from active control position until further notice. pic.twitter.com/enxd0WrteZ