বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ভীতি প্রদর্শনে ১২ দেশের উদ্বেগ

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের সাম্প্রতিক খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের (এমএফসি) ১২ সদস্য দেশ। বৃহস্পতিবার (৩০ মার্চ) এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ জানিয়েছে তারা।

এমএফসি বলছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্ট বার কাউন্সিলের নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের সময়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার সাংবাদিকের ভাইয়ের ওপর হামলা, ঢাকা ট্রিবিউনের ফটো সাংবাদিকের ওপর হামলা এবং সম্প্রতি প্রথম আলোর সাংবাদিক আটকের খবরে তারা উদ্বিগ্ন। এর প্রতিটি ঘটনায় দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছে মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশন।

Statement of Media Freedom Coalition in Bangladesh on recent reports of violence against and intimidation of journalists.



