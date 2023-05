টুইটারের প্রধান নির্বাহী হতে চলেছেন কে এই নারী?

টুইটারের নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) খুঁজে পেয়েছেন এর মালিক ইলন মাস্ক। তিনি বলেছেন, আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে দায়িত্ব নেবেন নতুন সিইও। তবে মানুষটি কে, তা জানাননি মার্কিন ধনকুবের। কিন্তু এরই মধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে খবর ছড়িয়েছে, মিডিয়া গোষ্ঠী এনবিসি ইউনিভার্সেলের নির্বাহী লিন্ডা ইয়াকারিনোই হতে চলেছেন টুইটারের নতুন শীর্ষ কর্মকর্তা।

বৃহস্পতিবার (১১ মে) এক টুইটে ইলন মাস্ক বলেন, আমি টুইটারের জন্য নতুন সিইও নিয়োগ দিয়েছি। আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু করবেন তিনি। তখন আমার ভূমিকা হবে নির্বাহী চেয়ার এবং সিটিও হিসেবে। আমি পণ্য, সফটওয়্যার ও সিস্টেম অপারেশন দেখভাল করবো।

মাস্কের এই ঘোষণার পরেই গুঞ্জন শুরু হয়, টুইটারে কে হচ্ছেন তার উত্তরসূরি। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের খবর বলছে, টুইটারের প্রধান নির্বাহী পদে দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়ে লিন্ডা ইয়াকারিনো নামে এক নারীর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।

আরও পড়ুন>> পাওনা টাকা না দেওয়ায় টুইটারের বিরুদ্ধে মামলা

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.