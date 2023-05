রাশিয়া ইউরোপের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্ঘটনার নাটক সাজানোর পরিকল্পনা করছে বলে দাবি করেছে ইউক্রেন। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, ইউক্রেনীয় বাহিনীর প্রত্যাশিত পাল্টা আক্রমণের আগে জাপোরিঝিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র ঘিরে সামরিক কার্যকলাপ বাড়িয়েছে রাশিয়া। সেখানে যেকোনো মুহূর্তে পারমাণবিক বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপোরিঝিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র বর্তমানে রুশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। ওই এলাকায় একে অপরের বিরুদ্ধে বারবার হামলার অভিযোগ তুলেছে কিয়েভ ও মস্কো।

শুক্রবার (২৬ মে) ইউক্রেনের গোয়েন্দা অধিদপ্তর বলেছে, জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক কেন্দ্রে ব্যাপক উসকানি ও দুর্ঘটনার নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে রুশ বাহিনী। নিকটতম সময়ে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে সতর্ক করেছে কিয়েভ।

ইউক্রেনের গোয়েন্দা অধিদপ্তর এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা (রাশিয়া) জেডএনপিপি [জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র] অঞ্চলে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এরপরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ লিকেজের ঘোষণা দেবে।

