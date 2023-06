বাঁধের পানিতে পড়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে কয়েক লাখ লিটার পানি সেচে ফেলার নির্দেশ দেওয়া সেই ভারতীয় কর্মকর্তাকে মোটা অংকের জরিমানা করা হয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন উদ্ধারে কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই জলাধার থেকে ৪১ লাখ লিটার সেচে ফেলার নির্দেশ দেন। এতে খরচ হয় প্রায় ৫৩ হাজার রুপি।

বিবিসি জানিয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে রাজেশ বিশ্বাস নামে ওই খাদ্য পরিদর্শককে। তার দাবি, পানিতে পড়ে যাওয়া ফোনটিতে সরকারি স্পর্শকাতর তথ্য ছিল। তাই সেটি উদ্ধার করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

জানা যায়, গত সপ্তাহে ছত্তিশগড়ের খেরখাট্টা বাঁধ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে সেলফি তোলার সময় হঠাৎ জলাধারের পানিতে পড়ে যায় স্যামসাং ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন, যার দাম ছিল এক লাখ রুপি।

সেটি উদ্ধারে প্রথমে স্থানীয় ডুবুরিদের জলাধারে নামানো হয়। কিন্তু তারা ফোনটি খুঁজে পাননি। পরে পানি সেচে ফেলার জন্য আনা হয় ডিজেলচালিত পাম্প। পাম্পটি সেখানে চালানো হয় কয়েক দিন ধরে এবং পাম্প দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার লিটার পানি তুলে ফেলা হয়।

কিন্তু ফোনটি যখন উদ্ধার করা হয় তখন দেখা যায় ফোনের ভেতর পানি ঢুকে ফোন অচল হয়ে গেছে।

সেসময় রাজেশ বিশ্বাস ভারতীয় মিডিয়াকে বলেছিলেন, জলাধারের ‘কিছু পানি’ কাছের একটি খালে নিষ্কাশন করার জন্য এক কর্মকর্তার কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়েছিলেন তিনি। তার দাবি, এই কাজে কৃষকদেরই উপকার হতো।

