ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে সোমবার (২২ মে) থেকে শুরু হয়েছে জি-২০ দেশগুলোর ট্যুরিজম ওয়ার্কিং গ্রুপের তৃতীয়তম সম্মেলন। আন্তর্জাতিক এ সম্মেলন উপলক্ষে জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়ন দেখাতে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছেন ভারতের সরকারি কর্মকর্তা এবং বিজেপি নেতারা। কিন্তু সেই প্রচারণাতেই বেঁধেছে বিপত্তি। শ্রীনগরের উন্নয়ন দেখাতে গিয়ে বাংলাদেশের একটি সড়কের ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

‘শ্রীনগরের উন্নত বুলেভার্ড রোড’র বর্ণনা প্রকাশে যে ছবিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলার ঝাউতলার ছবি বলে জানিয়েছে ফ্রি প্রেস কাশ্মীর। একই কথা বলছে টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনও।

আরও পড়ুন>> কাশ্মীরে জি-২০ পর্যটন সম্মেলন, বয়কট করছে চীন

প্রচারকদের দাবি, জি২০ সম্মেলন সামনে রেখে কাশ্মীরে ‘রূপান্তরের অত্যাশ্চর্য প্রতীক’ এই ছবিটি। এই দাবি করা ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের বুদগাম তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ (ডিআইপিআর)। তারা ঝাউতলার ছবিটি ব্যবহার করে ক্যাপশনে লিখেছে, শ্রীনগরে জি-২০ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাতে বুলেভার্দ রোডকে নতুন চেহারা দেওয়া হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগও বুলেভার্দ রোডের ভুয়া ছবিটি শেয়ার করেছে।

আরও পড়ুন>> জম্মু-কাশ্মীরে বিস্ফোরণ, ২ ভারতীয় সেনা নিহত

জম্মু-কাশ্মীর ভিত্তিক বেসরকারি সেভ ইয়ুথ সেভ ফিউচারের চেয়ারম্যান ওয়াজাহাত ফারুক ভাট একই দাবি করে ছবিটি টুইট করেছিলেন। যদিও পরে সেটি অ্যাকাউন্ট থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

A picture is being shared by some official handles, politicians and social media users with the false claim that “Boulevard Road, leading to the venue for G20 Summit in Srinagar has been given a new look to welcome G20 delegates”



Fact: Upon @JKCDC_ research, we found that the… pic.twitter.com/wbsJpGJekm