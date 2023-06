আটলান্টিক মহাসাগরে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে সম্প্রতি নিখোঁজ হয়েছে ছোট্ট সাবমেরিন টাইটান। এর পাঁচ আরোহীর মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানি ধনকুবের শাহজাদা দাউদ এবং তার ছেলে সুলেমানও। দুর্ঘটনার প্রায় দু’সপ্তাহ হতে চললো, আজও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তাদের। সাবমেরিনের সঙ্গে সলিল সমাধি হয়েছে হয়তো বাবা-ছেলেরও। অথচ ভয়ংকর ওই ট্রাজেডিতে থাকারই কথা ছিল না ১৯ বছর বয়সী সুলেমানের।

শাহজাদার স্ত্রী ও সুলেমানের মা ক্রিস্টিন দাউদ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি’কে জানিয়েছেন, সমুদ্রতলের ওই অভিযানে মূলত তিনি এবং তার স্বামীর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছেলের ‘অত্যাধিক আগ্রহ’ থাকায় শেষপর্যন্ত পিছিয়ে যান মা।

ক্রিস্টিন জানান, তারা টাইটানে চড়ে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন বহুদিন আগে। কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারির বাধায় পিছিয়ে যায় সেই সফর। এই অভিযানে তখন ক্রিস্টিন ও শাহজাদার যাওয়ার কথা ছিল। কারণ, সুলেমানের বয়স ছিল তখনো কম।

ক্রিস্টিন দাউদ বলেন, এরপর আমি পিছিয়ে যাই এবং সুলেমানকে সুযোগ করে দেই। কারণ সে খুব করে যেতে চাচ্ছিল।

তিনি বলেন, আমি তাদের জন্য সত্যিই খুশি ছিলাম। কারণ দীর্ঘদিন ধরে ওরা দুজনেই এটি করতে চেয়েছিল।

মায়ের জায়গায় ছেলে গিয়ে প্রাণ হারানোর বিষয়ে কেমন অনুভব করেন- এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি সুলেমানের মা।

তিনি জানান, সুলেমান রুবিকস কিউবে আসক্ত ছিল। মাত্র ১২ সেকেন্ডেই এর ধাঁধাঁ সমাধান করতে পারতো সে। টাইটানে যাওয়ার সময়ও সঙ্গে রুবিকস কিউব নিয়ে গিয়েছিল ছেলেটি।

ক্রিস্টিন বলেন, সুলেমান রুবিকস কিউব না নিয়ে কোথাও যেতো না। সে বলেছিল, আমি ৩ হাজার ৭০০ মিটার পানির নিচে টাইটানিকে গিয়ে রুবিকস কিউব সমাধান করবো।

ইউটিউব ভিডিও দেখে রুবিকস কিউব সমাধান করা শিখেছিল এ কিশোর। মায়ের ভাষ্যমতে, এটি নিয়ে সে খুবই উতলা ছিল।

এদিন স্বামীর প্রসঙ্গেও কথা বলেছেন ক্রিস্টিন। জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তাদের পরিচয় হয়। আর পৃথিবী সম্পর্কে শাহজাদার আগ্রহ এত বেশি ছিল যে, পরিবারের সবাইকে নিয়ে ডকুমেন্টারি দেখতে বসে যেতেন তিনি। তার উত্তেজনা ছিল শিশুসুলভ, বলেন স্ত্রী।

ক্রিস্টিন ও তার ১৭ বছর বয়সী মেয়ে অ্যালিনাকে যখন জানানো হয়, কর্মীরা টাইটানের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছেন- সেই মুহূর্তের কথাও স্মরণ করেন এ নারী। তিনি বলেন, আমি তখন বুঝতে পারিনি যে এর অর্থ কী।

ক্রিস্টিন বলেন, সবাই ভেবেছিল সাবমেরিনটি আবার ওপরে আসবে। অনেক আশা ছিল। কিন্তু মনে হয়, ৯৬ ঘণ্টার সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরে আমি আশা হারিয়ে ফেলি।

এখন কী হবে?

ক্রিস্টিন জানান, যা ঘটেছে তার আঘাত মা-মেয়ে কোনোদিন ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবে ক্রিস্টিন ও অ্যালিনা শপথ করেছেন, তারা রুবিকস কিউব সমাধান করা শিখবেন। ‘আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, সুলেমানের জন্য এটি শিখবো,’ বলেন ক্রিস্টিন।

এছাড়া শাহজাদা দাউদের কাজও চালিয়ে যাবে পরিবারটি। স্ত্রীর ভাষ্যমতে, তিনি অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, অনেক লোককে সাহায্য করেছেন। আমি সেগুলো চালিয়ে যেতে চাই এবং তাকে সেই প্ল্যাটফর্ম দিতে চাই… এটি আমার মেয়ের কাছেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামী-সন্তান হারানো এ নারী বলেন, আমি তাদের মিস করি। সত্যি খুব মিস করি।

