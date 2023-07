দীর্ঘ ৪৫ বছর পর ভারতে আবারও ক্রুদ্ধ রূপে হাজির হয়েছে যমুনা নদী। তার দাপটে তলিয়ে গেছে দিল্লির রাস্তাঘাট, ঐতিহাসিক স্থান, বাদ পড়েনি ভিভিআইপি এলাকাও। সবই এখন পানির নিচে। যমুনার এই প্রমত্ত রূপ মনে করিয়ে দিচ্ছে কয়েকশ বছর আগের চেহারা।

নদীটিতে গত রোববার থেকেই পানি বিপৎসীমার (২০৫ দশমিক ৩৩ মিটার) ওপর প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে গত বুধবার পানির উচ্চতা সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে ২০৮ দশমিক ৫৩ মিটারে পৌঁছায়। দিল্লিতে এ ধরনের দৃশ্য সবশেষ দেখা গিয়েছিল ১৯৭৮ সালে।

Unforgettable is the river's resilience! Through the passage of time, spanning decades and centuries, the Yamuna returns to reclaim its floodplain, reminding us of its unyielding power. #Yamuna #DelhiFloods pic.twitter.com/TDJZ4CAqWK