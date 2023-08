কর্ণাটকের হিজাব বিতর্কের ছায়া এবার বিজেপি-শাসিত ত্রিপুরায়। ভারতীয় রাজ্যটির একটি স্কুলে হিজাব পরা ছাত্রীদের ঢুকতে বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোয় এক ছাত্রকে স্কুল থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে সবার সামনে মারধরও করা হয়েছে। শুক্রবার (৪ আগস্ট) রাজ্যটির বিশালগড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো।

জানা যায়, ত্রিপুরায় বিশালগড়ের কড়ইমুড়ায় এলাকায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস। সেখানকার ঐতিহ্যবাহী স্কুল কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রীরা সাধারণত হিজাব পরেই স্কুলে যায়।

কিন্তু দিন কয়েক আগে কট্টর ডানপন্থি সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) লিখিতভাবে ছাত্রীদের হিজাব পরায় নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জানায়। স্কুলটির প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে এই দাবি জানানো হয়।

ভিএইচপির সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনও নির্দেশিকা জারি না করলেও মৌখিকভাবে ছাত্রীদের হিজাব না পরার নির্দেশনা দেন প্রধান শিক্ষক।

এর মধ্যেই শুক্রবার হঠাৎ হিজাব পরে আসা ছাত্রীদের স্কুলে ঢুকতে বাধা দেয় কিছু বহিরাগত যুবক। অভিযোগ, তারা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী।

Tripura Girls In Hijab Stopped Outside School, Boy Thrashed For Protesting@RatnadipC reports pic.twitter.com/7HL97e76OP