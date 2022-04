হিজাব বিতর্ক: বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি কর্ণাটকের ২ ছাত্রী

ভারতে হিজাব নিয়ে বিতর্কের রেশ যেন থামছেই না। হিজাবের পক্ষে আদালতে পিটিশন দাখিল করা কর্ণাটকের দুই ছাত্রী এবার হিজাব পরে আসায় কলেজের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। খবর এনডিটিভির।

জানা গেছে, শুক্রবার (২২ এপ্রিল) ওই দুই ছাত্রীর দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষায় অংশ নিতে বোরকা, হিজাব পরে কর্ণাটকের উদুপির পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হন তারা। কিন্তু তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আলিয়া আসাদি ও রেশমা নামের ওই দুই শিক্ষার্থী উদুপির বিদ্যোদয় পিউ কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে যান। তাদের যেন হিজাব পরেই পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয় সে কারণে তারা ৪৫ মিনিট ধরে পরিদর্শক ও কলেজের অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেন। কিন্তু অনুমোদন পাননি।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের নিষেধাজ্ঞা মেনে তাদের হিজাব পরে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না বলে জানায় কলেজ কর্তৃপক্ষ। এরপর তারা পরীক্ষা না দিয়েই কেন্দ্র ছেড়ে চলে যান।

2nd PU exams are going to start from 22nd of this month. Hon'ble CM @BSBommai you still have a chance to stop our future from getting ruined. You can make a decision to allow us to write exams wearing hijab. Please consider this.We are the future of this country.#HijabisOurRight