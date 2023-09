হাসিনা-মোদী বৈঠকে বাংলাদেশ-ভারত তিন সমঝোতা স্মারক সই

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকের পাশাপাশি শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুই দেশের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এর মধ্যে ডিজিটাল পেমেন্ট সংক্রান্ত একটি সমঝোতাও রয়েছে।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ন্যাশনাল পেমেন্টস কোঅপারেশন অব ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

আরও পড়ুন>> শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে: মোদী

বাকি দুটি চুক্তির মধ্যে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির (সিইপি) নবায়ন এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (আইসিএআর) সঙ্গে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) সমঝোতা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তির (সিইপিএ) ওপর আলোচনা শুরুর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন নরেন্দ্র মোদী এবং শেখ হাসিনা।

#WATCH | #G20 in #India | Prime Minister #NarendraModi and #Bangladesh PM #SheikhHasina hold a bilateral meeting, in #Delhi pic.twitter.com/sK56Tx6lZ7