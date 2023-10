এবার মিয়ানমারে ভূমিকম্প

নেপালে ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানার একদিন যেতে না যেতেই এবার মিয়ানমারে আঘাত হেনেছে ভূকম্পন। সোমবার (২৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টার দিকে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় সাগাইং অঞ্চলে আঘাত হানে এই ভূমিকম্প।



ভারতের জাতীয় ভূকম্পন কেন্দ্র (এনসিএস) জানিয়েছে, মিয়ানমারে আঘাত হানা ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৩। উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতীয় রাজ্য মনিপুরের রাজধানী ইম্ফাল থেকে ১৬৮ কিলোমিটার দক্ষিণে। কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৯০ কিলোমিটার গভীরে।

তাৎক্ষণিকভাবে এই ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

Earthquake of Magnitude:4.3, Occurred on 23-10-2023, 06:29:16 IST, Lat: 23.30 & Long: 94.03, Depth: 90 Km ,Location: Myanmar