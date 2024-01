নির্বাচনের আগে নজরুলগীতি শেয়ার করে বাঙালির মন জেতার চেষ্টা মোদীর

ভারতের লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে যেকোনো সময়। তার আগে দেশটিতে প্রধান আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধন। ঠিক এমন সময় বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জনপ্রিয় গান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মাধ্যমে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ভোটারদের আবেগ স্পর্শের চেষ্টা করছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার (২০ জানুয়ারি) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে পায়েল করের গাওয়া নজরুলগীতি ‘মন জপ নাম’ শেয়ার করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের প্রভু শ্রীরামের প্রতি প্রবল ভক্তি ও শ্রদ্ধা রয়েছে। আপনাদের জন্য রইলো নজরুলগীতি ‘মন জপ নাম’।

গানটির কথায় রামচন্দ্রের রূপের বর্ণনা রয়েছে।

The people of West Bengal have immense reverence towards Prabhu Shri Ram.



Here is the iconic Nazrul Geeti Mono Jopo Naam. #ShriRamBhajan https://t.co/eW14VohNbH