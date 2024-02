ভালোবাসা দিবসে বাগদান সারলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে বাগদান সারলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি চার বছরের সঙ্গী জোডি হেইডনের আঙুলে আংটি পরিয়ে শুভকাজ সেরেছেন তিনি।

এদিন ক্যানবেরায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন দ্য লজে হেইডনকে বিয়ের প্রস্তাব দেন আলবানিজ। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মতি দেন দীর্ঘদিনের প্রেমিকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করে অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, সে হ্যাঁ বলেছে।

আরও পড়ুন>>

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এটিই প্রথম কোনো নেতার বাগদান করার ঘটনা। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন আলবানিজ।

She said yes pic.twitter.com/aU1Mk2WInH