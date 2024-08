তুরস্কের সংসদে তুমুল মারামারির ভিডিও ভাইরাল

তুরস্কে কারাবন্দি এক বিরোধী নেতাকে নিয়ে বিতর্কের সময় সংসদে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী এক নেতার ওপর হামলার পর এই ঘটনা ঘটে। যাকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় সরকারবিরোধী বিক্ষোভোর জন্য তিনি কারাগারে আছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, বিরোধী দলের ডেপুটি আহমেদ সিক ডায়াসে দাঁড়িয়ে কারবন্দি নেতার পক্ষে কথা বলছিলেন। এ সময় ক্ষমতাসীন দল একেপি পার্টির সদস্যরা তাকে মারার জন্য ছুঁটে যান। এক পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল মারামারি হয়।

A fistfight broke out in Turkey's parliament when an opposition deputy was attacked after calling for his colleague, Can Atalay, to be admitted to the assembly. Atalay was jailed on charges of trying to overthrow the government but was since elected an MP https://t.co/M4NyyckHNu pic.twitter.com/HovObp0gAd