ভারতের উত্তর প্রদেশে এক মুসলিম কিশোরকে প্রকাশ্যে রাস্তায় পাকিস্তানের পতাকার ওপর মূত্রত্যাগে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের সামনেই ঘটনাটি ঘটিয়েছে কট্টর ডানপন্থি গোষ্ঠীর সদস্যরা।

দাবি করা হয়, ওই কিশোরের এক বন্ধু ‘পাকিস্তানবিরোধী’ একটি পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন এবং পালিয়ে যান। এরপর পুলিশের উপস্থিতিতেই নবম শ্রেণির ওই মুসলিম ছাত্রকে কলার ধরে অপমান করা হয়, জোর করে ‘ভারত মাতার জয়’ স্লোগান দিতে বাধ্য করা হয় এবং অবশেষে তাকে পাকিস্তানের পতাকায় প্রস্রাব করতে বাধ্য করা হয়।

এ ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেখানে কিশোরটিকে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি পতাকার ওপর মূত্রত্যাগ করতে দেখা যায়। ভিডিওতে কিশোর বলেন, পোস্টারটি তিনি ছেড়েননি, অন্য এক ছেলে তা করেছে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

In Uttar Pradesh's Aligarh city, a teenager was forced to urinate on a Pakistani flag by right-wing supporters after one of his friends allegedly tore down an anti-Pakistani poster.



Although the friend escaped, the teenager, Burhan, was caught by the collar, abused and forced to… pic.twitter.com/0Vx6qBK17N