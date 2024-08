গিনেস বিশ্ব রেকর্ডে সবচেয়ে বেশি বয়সী ব্যক্তির তালিকায় নাম লেখাতে যাচ্ছেন জাপানের ১১৬ বছর বয়সী এক নারী। বুধবার (২১ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থাটি জানায়, জাপানের সাবেক পর্বতারোহী তোমিকো ইতোকা এই টাইটেল অর্জন করতে যাচ্ছেন। ১৯০৮ সালের ২৩ মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১১৭ বছর বয়সে স্পেনের মারিয়া ব্রানিয়াস মোরেরার মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) মৃত্যু হওয়ায় এক্ষেত্রে তালিকায় নাম লেখাতে যাচ্ছেন ইতোকা।

