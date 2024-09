কিছুক্ষণের মধ্যে উদ্বোধন হবে আগ্রা-বারাণসী রুটের নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। উদ্বোধন করতে প্ল্যাটফর্মে ভিড় করেছেন বিজেপির নেতাকর্মীরা। হঠাৎ পেছন দিকে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। তাতে তাল সামলাতে না পেরে রেললাইনের ওপর ছিটকে পড়েন বিজেপির একজন নারী বিধায়ক। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জানা যায়, গত সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের ইটাওয়া শহরে। এদিন ধাক্কাধাক্কিতে রেললাইনে পড়ে গিয়েছিলেন সেখানকার বিধায়ক সরিতা বাহদৌরিয়া।

এদিন বিকেলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের পর আগ্রা থেকে যাত্রা শুরু করে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। মাঝে টুন্ডলায় কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে ইটাওয়া স্টেশনে পৌঁছায় ট্রেনটি। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন বিজেপিসহ বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা।

Etawah, UP: The flag-off ceremony for the Agra-Varanasi Vande Bharat Express faced chaos due to heavy rush, and BJP's Etawah Sadar MLA, Sarita Bhadoria, fell in front of the train pic.twitter.com/p10CfbDIF0