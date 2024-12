ইসকনের সাবেক নেতা ও বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন শুনানি ছিল গত মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর)। এর আগের রাতে একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, আদালতে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের হয়ে লড়াই করায় হামলার শিকার হয়েছেন আইনজীবী রমেন রায়। তার বাড়িঘরে হামলা করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয় এসব প্রতিবেদনে।

তবে বাংলাদেশি ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা ফ্যাক্ট ওয়াচের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অ্যাডভোকেট রমেন রায়ের আহত হওয়ার ঘটনাটি গত ২৫ নভেম্বরের, তিনি চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী নন, তার বাড়িঘরে হামলার দাবিটিও সত্য নয়। তাই ফ্যাক্টওয়াচ দাবিটিকে মিথ্যা হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

দাবিটি নিয়ে অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জি নিউজ, এবিপি লাইভ, দ্য ওয়াল, হিন্দুস্তান টাইমস, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলাসহ একাধিক সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, গত ২৬ নভেম্বর চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের হয়ে আদালতে লড়েন রমেন রায়। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) আবারও আদালতে আসার কথা ছিল তার। কিন্তু তার আগেই রমেন রায়ের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে এবং তাকে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছে।

প্রতিবেদনগুলোতে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ইসকন কলকাতার মুখপাত্র ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাসের গত ২ ডিসেম্বর রাতে করা একটি টুইটকে।

Please pray for Advocate Ramen Roy. His only 'fault' was defending Chinmoy Krishna Prabhu in court.



Islamists ransacked his home and brutally attacked him, leaving him in the ICU, fighting for his life.#SaveBangladeshiHindus #FreeChinmoyKrishnaPrabhu pic.twitter.com/uudpC10bpN