দামেস্কে উল্লাস, ‘নতুন যুগের’ ঘোষণা দিলো বিদ্রোহীরা

সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখে দামেস্ক ছেড়ে পালিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও এর মাধ্যমে তার দীর্ঘ ২৪ বছরের শাসনের অবসান হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রোববার (৮ ডিসেম্বর) বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, একটি প্লেনে চড়ে অজ্ঞাত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে দামেস্ক ছেড়েছেন প্রেসিডেন্ট আসাদ।

এর আগেই সিরীয় রাজধানীতে প্রবেশের কথা জানায় বিদ্রোহীরা। দামেস্ক উপকণ্ঠে একটি কারাগার থেকে বন্দিদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বলেও ঘোষণা দেয় তারা।

এদিকে, রয়টার্স জানিয়েছে, দামেস্কের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ গাড়ি এবং পায়ে হেঁটে জড়ো হয়েছেন। তারা ‘স্বাধীনতা’র স্লোগান দিচ্ছেন।

অনলাইনে প্রকাশিত এবং আল-জাজিরার যাচাই করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, উমাইয়াদ স্কয়ারে একটি পরিত্যক্ত সামরিক ট্যাংকের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ উল্লাস করছে এবং উদযাপনের গান গাইছে।

#Syria: regime soldiers have abandoned the Umayyad Square in the center of #Damascus.



Residents are taking over the streets. pic.twitter.com/LHCNbqTPz1