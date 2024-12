ভারতে ব্যাংক কর্মকর্তা ও গ্রাহকের মারামারির ভিডিও ভাইরাল

ব্যাংকে স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) ছিল। হঠাৎ মোবাইলে মেসেজ পেলেন ব্যাংকে জমানো সেই টাকা থেকে শুল্ক কাটা হয়েছে। মেসেজ দেখার পর সোজা ব্যাংকে গিয়ে উপস্থিত হলেন গ্রাহক। কেন টাকা কাটলো? সে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ম্যানেজারের সঙ্গে তর্কাতর্কি করলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরই শুরু হলো দুই জনের মধ্যে মারামারি।

জানা গেছে, টাকা ফেরত চেয়ে ব্যাংকের ম্যানেজারকে ধরে চড়-থাপ্পড়, ঘুসি মারা শুরু করেন ওই গ্রাহক। মার খাওয়ার পর প্রতিরোধে হাত চালালেন ব্যাংক ম্যানেজারও। মারামারি থামাতে কার্যত বেগ পান ব্যাংকে উপস্থিত বাকিরা।

'Customer' turned 'Crocodile' after TDS Deduction in Bank FD. FM sud instruct Bank staffs to learn 'taekwondo' for self defense. pic.twitter.com/CEDarfxcqi