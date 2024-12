ভারতে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস, বিক্ষোভকারীদের পেটালো পুলিশ

ভারতের বিহারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (বিপিএসসি) পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। তারা পুনঃপরীক্ষার দাবি জানিয়েছে। এ নিয়ে কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ করা চাকরিপ্রত্যাশীদের ওপর বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ৭০তম সমন্বিত সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (সিসিই) ২০২৪। কিন্তু প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর কিছু কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। এর জেরেই শুরু হয় আন্দোলন।

বুধবার পাটনায় বিপিএসসির কার্যালয় ঘেরাও করতে গিয়েছিলেন আন্দোলনরত পরীক্ষার্থীরা। এসময় পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। শিক্ষার্থীদের দাবি, এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে একজন জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

Patna, Bihar: Police lathicharged 70th BPSC candidates who had been on hunger strike for 8 days. The candidates gathered outside the commission's office on Bailey Road, where police beat them up one by one, injuring many of them pic.twitter.com/s6xeBUQhLE

পুলিশের দাবি, তারা ‘মৃদু শক্তি’ ব্যবহার করে প্রতিবাদকারীদের ছত্রভঙ্গ করেছে এবং এই ঘটনার সময় কেউ আহত হননি।

আরও পড়ুন>>

ডিএসপি আনু কুমারী বার্তা সংস্থা এএনআই’কে বলেছেন, বিপিএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে পরীক্ষার্থীরা গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে গার্ডানিবাগের ধরনা স্থলে আন্দোলন করে আসছেন। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্ররোচনা দিচ্ছেন কিছু শিক্ষক। এছাড়া, অনেক সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলও শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত ও প্ররোচিত করছে।

তিনি আরও বলেন, ২৩ ডিসেম্বর এক পরীক্ষার্থী গার্ডানিবাগ হাসপাতাল ভাঙচুর করেছে। আজ (২৫ ডিসেম্বর) শত শত পরীক্ষার্থী বিপিএসসি অফিস ঘেরাও করে জনসাধারণের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে। এসময় প্রশাসন মৃদু শক্তি ব্যবহার করে প্রতিবাদকারীদের ছত্রভঙ্গ করেছে। এতে কেউ আহত হননি।

বিপিএসসি চেয়ারম্যান পার্মার রবি মনুভাই আগেই পুরো পরীক্ষার বাতিলের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, পাটনার বাপু পরীক্ষার কেন্দ্রে ১৩ ডিসেম্বর যারা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, তাদের পুনঃপরীক্ষা নেবে কমিশন।

মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একজন পরীক্ষার্থী বলেন, আমরা কেবল বিপিএসসির কাছে নিজেদের দাবি শান্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ লাঠিপেটা করে। আমরা আটদিন ধরে প্রতিবাদ করছি।

#WATCH | Patna, Bihar | An aspirant says, "We are not the miscreants but we have been beaten up. We demand BPSC to listen and fulfil our demands. Today, one of the aspirants has committed suicide. We are angered by this, still, we went to BPSC...No one is listening to us and the… https://t.co/IOJIChxGyU pic.twitter.com/Z1liO7fxE8