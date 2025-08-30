নিয়োগ দেবে আইএফআইসি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

নিয়োগ দেবে আইএফআইসি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/এমবিএম/এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় career@ificbankbd.com সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ