নিয়োগ দেবে আইএফআইসি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/এমবিএম/এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় career@ificbankbd.com সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

