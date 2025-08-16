  2. জাগো জবস

৮০০ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএমইউ) ‘সিনিয়র স্টাফ নার্স’ পদে ৮০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) ক্লিক আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০০ টাকা পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রথম আলো

