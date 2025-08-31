১৫ অফিসার নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা

১৫ অফিসার নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা
বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপে ‘অফিসার/অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার’ পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডিবিএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: কোয়ালিটি, গার্মেন্টস ডিভিশন
পদের নাম: অফিসার/অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ১৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (টেক্সটাইল)
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর, ময়মনসিংহ (ভালুকা)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক DBL Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ