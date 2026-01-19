এসএসসি পাসে কর্মী নিয়োগ দেবে কর্ণফুলী গ্রুপ

এসএসসি পাসে কর্মী নিয়োগ দেবে কর্ণফুলী গ্রুপ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (পিয়ন)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি পাস হতে হবে। ৩০ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
পদের নাম: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (পিয়ন)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: ৮০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে কর্ণফুলী গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ