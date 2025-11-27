  2. জাগো জবস

সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ‘সৈনিক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এসএমএস ও অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। একজন প্রার্থী সাধারণ (জিডি) অথবা টেকনিক্যাল ট্রেড (টিটি) বিভাগে আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
বিভাগের নাম: সাধারণ (জিডি) এবং টেকনিক্যাল ট্রেড (টিটি) বিভাগ

পদের নাম: সৈনিক
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

সাধারণ (জিডি) ট্রেড (পুরুষ ও নারী):
বয়স: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখে ১৭-২২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ- ৩.০০ থাকতে হবে।

টেকনিক্যাল ট্রেড (টিটি) (পুরুষ ও নারী):

বয়স: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখে ১৭-২৩ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ভোকেশনাল হতে কারিগরি বিষয়সহ পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ- ৩.০০ থাকতে হবে। অথবা এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ- ৩.০০ থাকতে হবে।

আরও পড়ুন
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত

শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষ: উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি তবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জন্য ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, ওজন ৪৯.৯০ কেজি, বুকের মাপ স্বাভাবিক ৩০ ইঞ্চি ও সম্প্রসারিত অবস্থায় ৩২ ইঞ্চি।
নারী: উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি তবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জন্য ৫ ফুট, ওজন ৪৭ কেজি, বুকের মাপ স্বাভাবিক ২৮ ইঞ্চি ও সম্প্রসারিত অবস্থায় ৩০ ইঞ্চি। চোখের মান: ৬/৬।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে (এসএমএস) অথবা অনলাইনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে প্রবেশপত্র প্রিন্ট করতে হবে। আবেদনের ৭ দিনের মধ্যে প্রবেশপত্র প্রিন্ট করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী সময়ে প্রিন্ট করা যাবে না।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রার ফি বাবদ ১০০ টাকা জমা দিতে হবে।

আরও পড়ুন
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
২১৮ জনকে নিয়োগ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি: কয়েকটি ধাপে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শারীরিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা) এবং সাক্ষাৎকার।

আবেদন শুরু: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন শেষ: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন

সূত্র: যুগান্তর, ২৬ নভেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট

১৫ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট