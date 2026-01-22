সিনিয়র ম্যানেজার নিয়োগ দেবে শপআপ, কর্মস্থল ঢাকা

সিনিয়র ম্যানেজার নিয়োগ দেবে শপআপ, কর্মস্থল ঢাকা
অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপে ‘সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: শপআপ
বিভাগের নাম: ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট
পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ৭-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে শপআপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
